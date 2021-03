CdM - ADL avvierà un nuovo progetto: via Gattuso e almeno due big da sacrificare

A prescindere da come finirà questa stagione, il prossimo anno il Napoli avvierà un progetto tutto nuovo. Sicuramente dal punto di vista tecnico, visto che la guida cambierà con la fine del contratto di Rino Gattuso e con la possibilità di modificare non poco l'organico azzurro. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis è pronto a sacrificare almeno due big in estate, con o senza Champions League. Ma vorrebbe chiaramente tenersi stretto il suo capitano, Lorenzo Insigne, anche se per ora non è una priorità.