CdM - Il piano di ADL per onorare Maradona: spunta nuova data

Il 14 dicembre ci sarà il primo evento in onore di Diego Armando Maradona, a Ryhad s’affronteranno Barcellona e Boca Juniors. Il Napoli, contattato dagli organizzatori, non ha voluto esserci, al di là dell’aspetto economico la data non convinceva De Laurentiis. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il Napoli aveva proposto di giocare durante la sosta natalizia e la richiesta non è stata accolta. Qualche iniziativa potrebbe esserci il 25 novembre, nella data dell’anniversario della morte.