Cdm - L'addio di Luperto apre al quarto centrale: Giuntoli lavora su due profili

Il Napoli lavora anche per chiudere l'acquisto del quarto centrale di difesa. Il club partenopeo attende la cessione a titolo definitivo di Sebastiano Luperto per occupare lo slot lasciato vuoto da Tuanzebe: "L’Empoli non ha riscattato Luperto nei tempi previsti ma c’è una base d’intesa tra i due club per la cessione del difensore, sono pronti 2,5 milioni di euro - racconta il Corriere del Mezzogiorno - ed a quel punto potrebbe aprirsi la corsa per il nuovo difensore azzurro. Al Napoli, oltre Ostigard del Brighton, piace anche Casale del Verona, che ha rifiutato il Monza proprio per il pressing della Lazio e degli azzurri. La Lazio è in vantaggio, attende la cessione di Vavro per formalizzare una proposta, ma il Napoli non demorde e la vetrina della Champions potrebbe giocare un ruolo decisivo".