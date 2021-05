CdM - Marino torna con Spalletti? No, l'ipotesi è fantasiosa

In pole, per la sostituzione di Gattuso, ci sarebbe Luciano Spalletti. L’ex tecnico della Roma non è un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi, ma le sue qualità non si discutono ed è preparato ad affrontare le grandi piazze. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno aggiunge: "Qualcuno sussurra che potrebbe arrivare con lui anche l’ex direttore Pierpaolo Marino, ipotesi piuttosto fantasiosa però".

Il quotidiano, inoltre, fa sapere che quello di Spalletti non è l'unico nome: "In alternativa, al Napoli piace il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano (sabato ci sarà la sfida dopo il ko degli azzurri al Maradona) che sta lottando per la salvezza con la società ligure".