Cdm - Mario Rui-Galatasaray, la trattativa s'è raffreddata: la situazione

Fatica a sbloccarsi il mercato in uscita del Napoli. La trattativa per Mario Rui al Galatasaray non solo non è stata definita, ma - secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno - s'è anche raffreddata. Nei prossimi giorni si capirà di più sull'esito dell'operazione a cui il Napoli aveva dato il via libera.