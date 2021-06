CdM - Sarri vuole Politano: Napoli tratta solo per una cifra già stabilita

Ci ha sperato fino all’ultimo nella chiamata di Mancini Matteo Politano, rimasto fuori all'ultimo taglio da Euro2020. Dell'attaccante del Napoli parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza anche la situazione legata al suo futuro: "Gattuso lo ha schierato spesso al posto di Lozano che, nella seconda parte della stagione, non è sembrato al top della condizione E Politano ha risposto presente, risultando tra i migliori e protagonista della lunga stagione per la rincorsa Champions, poi risultata vana e che ha lasciato un grande amaro in bocca ai tifosi.

Ora il giocatore azzurro che ha giocato con Spalletti all’Inter, è molto richiesto sul mercato. La Lazio di Sarri si è fatta avanti, anche se il Napoli non è disposto a trattare se non con cash e per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.