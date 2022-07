CdS - Affare Koulibaly ha rinverdito l'asse per Kepa. Resta l'idea Keylor Navas

Il Napoli continua a pensare ad un portiere di grande prestigio ed esperienza da regalare a Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli continua a pensare ad un portiere di grande prestigio ed esperienza da regalare a Luciano Spalletti.

Il quotidiano oggi scrive: "L'affare-Koulibaly con il Chelsea ha rinverdito l'asse per Kepa, ventisettenne basco in uscita dai Blues. È in uscita dal Psg anche Keylor Navas, costaricano (35): per entrambi il problema è l'ingaggio stratosferico: oltre 8 milioni".