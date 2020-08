CdS - Assalto a Boga quando partirà Allan: già pronta l'offerta per chiudere col Sassuolo

Assalto a Jeremie Boga non appena saluterà Allan. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che l'esterno del Sassuolo, che Giuntoli segue dal 2019, è il vero obiettivo per rinforzare le corsie laterali. Serviranno i soldi della cessione del brasiliano per chiudere. L'operazione, infatti, è stata impostata sulla base di 25-30 milioni più il cartellino di Ounas, contropartita che De Zerbi apprezza.