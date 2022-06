CdS - Colpo a sorpresa di ADL? Può dichiarare incedibile Koulibaly e riaprire il rinnovo

In settimana Fali Ramadani è stato in Italia, prima a Milano e poi a Roma, ma non ha incontrato Aurelio De Laurentiis né nessun altro del Napoli-

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? In settimana Fali Ramadani è stato in Italia, prima a Milano e poi a Roma, ma non ha incontrato Aurelio De Laurentiis né nessun altro del Napoli per discutere del futuro del centrale senegalese da lui assistito. A scriverlo è il Corriere dello Sport che fa il punto della situazione, con il Barcellona che per ora è in stand-by per i guai economici del club:

"Il Napoli, nel frattempo, non può fare altro che valutare gli eventi e poi decidere: al giocatore è stato direttamente prospettato un primo rinnovo quinquennale a 8 milioni lordi a stagione, e dunque decisamente meno dei 6 netti percepiti attualmente, ma la scadenza 2023 impone riflessioni: DeLa potrebbe decidere di trattenerlo, di dichiararlo incedibile nonostante la distanza contrattuale e magari riaprire la trattativa per rinnovare".