CdS - Dalla possibile cessione all'espansione, ADL è stato dinanzi a un bivio: il retroscena

Aurelio De Laurentiis è stato dinanzi a un bivio: cedere il Napoli o andare avanti? Parliamo di oltre un anno fa, estate 2021

"Il 30 giugno del 2021, poco prima che Luciano Spalletti si insediasse sulla panchina, Aurelio De Laurentiis mise la faccia nella prima, forse unica vera crisi attraversata da un club che non si è mai lanciato scriteriatamente in un viaggio nell’ignoto: ma quella volta, la seconda estate senza riuscire ad arrivare in Champions, dunque altri 50 milioni almeno bruciati, invece che urlare alla luna, sistemò il microfono, mise ordine nei propri pensieri e sistemò almeno dialetticamente i conti. «Vendere»".