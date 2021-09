CdS e la svolta Spalletti: "È cambiato, non sente l'urgenza di dimostrare il suo valore"

"Luciano Spalletti forse è cambiato, gli anni dell’Inter e soprattutto quelli successivi di sosta volontaria (e di riflessione) gli hanno tolto qualche urgenza che sentiva dentro, l’urgenza di dimostrare il suo valore". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul tecnico del Napoli autore di un grandissimo inizio di campionato.

"Il suo calcio no, non è cambiato. E’ passato attraverso moduli e schemi, ma non si è mai inclinato verso la difesa. Ha dato consapevolezza ai giocatori, basta vedere Fabian Ruiz, il suo modo armonico di guidare la manovra, il forte senso di responsabilità collettiva che avverte, per capire il nuovo Napoli" si legge sul quotidiano.