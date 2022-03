CdS - Fabian escluso col Verona con altri 3 big? Spalletti rivoluziona il Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiorna la situazione formazione in vista della gara di domenica contro il Verona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiorna la situazione formazione in vista della gara di domenica contro il Verona, tra assenze e recuperi: "Fabian, Politano e Zielinski sono tra gli indiziati per la panchina, ma con il Milan anche Insigne non ha brillato. Avanzano, nel frattempo, le candidature di Ounas, Elmas e Anguissa, ma ora Spalletti ha davvero l'imbarazzo della scelta: tutti disponibili ad eccezione di Malcuit, alle prese con i postumi di un problema al polpaccio destro, e Tuanzebe, reduce dalla lombalgia. I rispettivi recuperi verranno valutati fino a sabato, giorno della partenza per Verona".