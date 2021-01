CdS - Gattuso a rischio addio: i tre dubbi tattici che non convincono ADL

Due partite ancora per giocarsi il futuro. Il Napoli è ad un bivio e De Laurentiis aspetta una reazione convinta da parte della sua squadra e del suo allenatore. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Gattuso ha altre due partite, quella con Spezia e Parma, per giocarsi il futuro. Il quotidiano rivela che sono diversi i dubbi tattici del patron azzurro: il centrocampo a due che non convince, lo sbilanciamento che offre campo agli avversari e le difficoltà ad imporre il proprio gioco. Per questo Rino è in bilico e rischia l'addio anticipato.