Cds - Ghoulam titolare prima dell'addio: Spalletti darà spazio a chi ha giocato meno

Saranno diverse le novità di formazione, Spalletti darà spazio a chi ha giocato meno, in attacco potrebbe rivedersi Petagna

Domani si chiude la stagione del Napoli e si concluderà anche l'avventura azzurra di Faouzi Ghoulam, scrive il Corriere dello Sport raccontando che l'esterno algerino partirà da titolare sulla corsia mancina prima dell'addio: "Saranno diverse le novità di formazione, Spalletti darà spazio a chi ha giocato meno, in attacco potrebbe rivedersi Petagna - ultima da titolare in campionato il 21 febbraio a Cagliari - dato che Osimhen è tornato ad allenarsi in gruppo solo ieri dopo essere stato vittima di un leggero stato influenzale".