CdS - Il Napoli ha bloccato Sirigu: può essere rivoluzione tra i pali

Importanti novità in casa azzurra per quel riguarda il settore dei portiere, con il Corriere dello Sport che fornisce le ultimissime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Capitolo portieri: il Napoli ha subito bloccato Sirigu. Importanti novità in casa azzurra per quel riguarda il settore dei portiere, con il Corriere dello Sport che scrive del possibile approdo alla corte di Spalletti del portiere la scorsa stagione al Genoa.

"In attesa di definire una volta per tutte le vicende dei rinnovi di Ospina e Meret, il ds Giuntoli s'è fiondato sul parametro zero Sirigu, 35 anni di esperienza e l'identikit del vice perfetto. Piace anche Gollini, rientrato all'Atalanta dopo un anno di prestito al Tottenham".