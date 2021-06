CdS - In stand-by il miglior terzino della Ligue 1: perché è 'congelato' l'affare

Il Napoli aveva seguito con particolare interesse Mandava del Lille, anni 27, miglior terzino dell'ultima stagione di Ligue 1. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli lo aveva trattato, ma poi l'affare si è fermato ed è spuntata, per il calciatore, la possibilità di rinnovare con la squadra francese. Al momento tra le due squadre non ci sono contatti e la trattativa è in stand-by.