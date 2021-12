CdS - Insigne, i conti non tornano: al Toronto 700mila in più di quanto ha chiesto al Napoli

I conti, alcune volte, non tornano. È il caso, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, della trattativa che Insigne e il Toronto stanno portando avanti a passo spedito. I canadesi hanno offerto a Lorenzo 50 milioni lordi fino al 2027: al netto della tassazione canadese e di qualche bonus già incluso, l'ingaggio annuo si attesterebbe sui 5,7 milioni di euro. Posto che sarebbero 700mila euro in più rispetto a quanto chiesto al Napoli per rinnovare, Insigne dovrebbe fare i conti con un cambio di vita radicale, oltre che con un brusco allontanamento dal calcio che conta. È vero che in cinque anni incasserebbe appena due milioni in meno rispetto a quanto percepito dal Napoli dal 2012 a oggi, ma tutto sommato - osserva il quotidiano - l'offerta formulata da De Laurentiis (quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione) appare in linea con il periodo storico che attraversa il mondo del calcio, e non solo.