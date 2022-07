CdS - Lunedì parte campagna abbonamenti: domenica tutte le novità, i dettagli

L'attesa sta per finire: lunedì, salvo sorprese, sarà il giorno del lancio della campagna abbonamenti per la prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

L'attesa sta per finire: lunedì, salvo sorprese, sarà il giorno del lancio della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, dello stadio vuoto e delle restrizioni, i tifosi del Napoli potranno tornare a sottoscrivere la tessera per il Maradona. Domenica sul proprio sito ufficiale il club azzurro svelerà tutti i dettagli del lancio con prezzi per ogni settore e le novità previste. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.