CdS - Mertens al Maradona: la suggestione si realizza, può tornare da ex per la prima volta

Lorenzo Insigne, l’8 agosto 2020, su calcio di rigore, contro il Barcellona al Camp Nou, è stato l’ultimo calciatore del Napoli a segnare in Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne, l’8 agosto 2020, su calcio di rigore, contro il Barcellona al Camp Nou, è stato l’ultimo calciatore del Napoli a segnare in Champions League. Il penultimo è stato Dries Mertens, nella gara di andata. Proprio il belga potrebbe tornare per la prima volta da ex a Fuorigrotta stasera, una suggestione motivata dal fatto che è rientrato in città con sua moglie Kat. Lo scrive il Corriere dello Sport.