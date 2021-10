CdS - Newcastle su Koulibaly! E' il colpo scelto per la difesa, ma bisogna trattare con ADL

Kalidou Koulibaly sarebbe il cosiddetto colpo del reparto difensivo del Newcastle dopo il nuovo cambio di proprietà, club nel quale viene annunciata una mezza rivoluzione, sottolineata dalla tentazione di arrivare pure a Keylor Navas, il portiere del Psg in concorrenza con Donnarumma. Koulibaly, ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2023, per cederlo sarà quindi indispensabile trattare con De Laurentiis.