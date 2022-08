CdS - Offerta da 40 mln (28+Ounas) respinta: Napoli non ha alternative a Raspadori

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa col Sassuolo per portare Giacomo Raspadori in maglia azzurra:

© foto di www.imagephotoagency.it

"I trenta milioni iniziali di Adl sono cresciuti in trentuno poi si sono trasformati ancora, 28 liquidi e però pagabili in comode rate triennali con nell’affare anche Ounas, valutazione di 12, per un totale di 40". L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa col Sassuolo per portare Giacomo Raspadori in maglia azzurra: "Il Sassuolo ha le proprie teorie e in materia-Raspadori non intende inserire contropartite tecniche: nessuno conferma che i soldi non siano tutto. Stavolta, certo che sì: è questo il gap, a naso nove-dieci milioni, che rende scivoloso il dialogo, comunque vivo.

Il Napoli non ha strade alternative da percorrere, aveva pensato a Raspadori in epoca non sospetta e rimane convinto che quell’attaccante rappresenti lo switch off di questa estate di rinnovamento: come passare da un’epoca all’altra, spegnere il passato e proiettarsi nel futuro. E Raspadori è la svolta".