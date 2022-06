CdS - Politano ha chiesto la cessione, avanza Bernardeschi e spunta altro esterno

Politano ha chiesto la cessione, avanti tutta per Bernardeschi: è questa la strategia del Napoli per la corsia destra

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Politano ha chiesto la cessione, avanti tutta per Bernardeschi: è questa la strategia del Napoli per la corsia destra. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Politano ha chiesto di cambiare aria, sì, e parallelamente il Napoli s'è messo a dialogare con Bernardeschi, anzi con il suo manager Pastorello: la storia dell'ingaggio è valida per tutti e Federico di questo è consapevole, ma la prospettiva più interessante per lui, cioè l'elemento che farà la differenza nella sua scelta libera è l'entusiasmo. A Giuntoli piace anche Brekalo".