CdS - Retroscena su Insigne e Mertens: non c'è stata mai la seria possibilità di rinnovo

Secondo quanto scrive il quotidiano non c'è stata mai la seria possibilità di rinnovo dei contratti

"Insigne ha rappresentato - con Mertens - il tormentone di un anno intero, con quel contratto in scadenza che non ha mai avuto seriamente la possibilità di essere rinnovato. Spalletti gestisce il capitano e il re dei bomber di tutti i tempi con saggezza, non nega niente, antepone (ovviamente) sempre gli interessi della squadra e del club a quelli dell’opportunismo e quando non c’è più un domani sa già come ovviare, perché Kvara gli piaceva, lo aveva studiato dopo che Giuntoli glielo aveva «presentato». Il Napoli di Spalletti allarga il campo, ha un calcio che sa del proprio allenatore, insegue lo spazio dopo averlo creato, e non soffoca il talento, semmai l’esalta.