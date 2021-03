Cds - Sassuolo premiato per qualità di gioco: solo due legni evitano di chiuderla

Il Napoli commette l’errore di lasciare al Sassuolo l’ultima occasione per premiare quello che in precedenza ha distribuito in ampiezza e in profondità, scrive il Corriere dello Sport raccontando dell'ingenuità finale degli azzurri, ma in una gara in cui il Sassuolo meritava di più: "Per un’ora, anche di più, l’aggiramento, il palleggio, l’ampiezza del calcio di De Zerbi ruba l’occhio, costruisce una partita semi-perfetta che viene stropicciata solo dal destino (traversa di Berardi al 24' e palo di Caputo al 26') e che Gattuso non riesce a domare perché Mertens non gli dà riferimento e c'è un ritmo che non sposta il Sassuolo, né può preoccuparlo".