CdS su Elmas: "Era sull'orlo di una crisi di nervi nella stagione precedente"

Elogio al lavoro di Spalletti grazie agli uomini decisivi, ne elenca diversi l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Elogio al lavoro di Spalletti grazie agli uomini decisivi, ne elenca diversi l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra questi c'è anche un centrocampista: "Da posizione yoga, invece, è il respiro sereno di Elmas, sull'orlo di una crisi di nervi nella stagione precedente: giocava un po' ovunque - finanche da terzino sinistro, in Europa League con il Granada - e per lui la ricerca di una dimensione era diventata una sorta di ossessione. Spalletti lo ha inquadrato, lo ha lanciato sulla trequarti come nella Nazionale macedone e la scelta ha pagato e ripagato. E poi ancora: gol decisivi con Venezia e Milan, gol fondamentale a Bergamo e prestazioni di spessore atletico e tecnico".