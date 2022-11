Cds su Kvara: "Migliora, ma lombalgia non è svanita. Sarebbe stato sorprendente recupero"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la forma acuta di lombalgia che l'ha colpito non è ancora svanita

Khvicha Kvaratskhelia sarà costretto a saltare anche la sfida di oggi contro l'Empoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la forma acuta di lombalgia che l'ha colpito subito dopo la passerella di una settimana fa in Champions con il Liverpool non è ancora svanita. Almeno non del tutto, nonostante tangibili miglioramenti: il menù di ieri è stato simile a quello degli ultimi giorni, con la variante di un po' di palestra a integrare l'immancabile ciclo di terapie. Non è una sorpresa, comunque, e anzi sorprendente sarebbe stato un recupero istantaneo: Spalletti aveva cominciato già domenica a studiare una formazione senza di lui.