Corriere Umbria - Suarez ammette ai pm: sapevo le domande e avevo firmato preliminare con la Juve

Luis Suarez, calciatore attualmente in forza all'Atletico Madrid, è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sull'esame "farsa" per la conoscenza dell'italiano svolta dall'attaccante presso l'Università per Stranieri di Perugia, necessario per avviare le pratiche per prendere la cittadinanza italiana. E nell'audizione, avvenuta in videoconferenza, l'ex Barcellona avrebbe ammesso di aver ricevuto le domande in anticipo.

RICOSTRUZIONE - Non solo. Secondo il Corriere dell'Umbria, Suarez sarebbe stato avvertito due giorni prima della prova dalla Juventus che dell'acquisto non se ne sarebbe più nulla nonostante - si legge - il 28-29 agosto avesse firmato un contratto preliminare col club bianconero. Nella ricostruzione il quotidiano spiega che di fronte agli inquirenti il Pistolero ha fatto sapere che il 14 settembre successivo invece Fabio Paratici, attraverso una telefonata, gli avrebbe invece chiuso le porte della Juventus.