Gazzetta attacca Koulibaly: "Una follia, impazzisce dopo il gol fallito"

Follia Koulibaly. L'espulsione per doppio giallo rimediata contro il Benevento vale molte critiche al difensore azzurro, con la Gazzetta dello Sport oggi in edicola che racconta così la sua gara: "Poco cambierebbe però, perché il Benevento non riesce più a impensierire Meret, nonostante giochi in superiorità numerica per quasi un quarto d’ora. Sì perché Koulibaly “impazzisce”. Capita poco dopo che il senegalese ha divorato da calcio d’angolo (dell’efficace Ghoulam) una semplice deviazione di testa che sarebbe valso il 3-0.

Il difensore - ammonito e in proiezione offensiva - va a trovare un secondo ineccepibile giallo intervenendo in maniera scomposta su Letizia. Ma i giallorossi, nonostante Inzaghi abbia cambiato tutto l’attacco, non riescono proprio a incidere".