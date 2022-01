Gazzetta - Che impresa in condizioni estreme! Primo tempo dominato senza mezza rosa

Elogio al Napoli per il punto conquistato allo Stadium contro la Juventus. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la prova degli azzurri: "Esagerata chiamarla impresa? Fate voi, ma il punto conquistato dal Napoli allo Stadium ha un alto valore etico e racconta dignità, perché conquistato in condizione estreme: rosa sfigurata da Covid, infortuni e Coppa d’Africa; due sole “vere” riserve, Petagna ed Elmas, negativizzato alla vigilia. In un’emergenza del genere, il Napoli non ha tirato a sopravvivere, ma ha giocato meglio, ha dominato il primo tempo, è passato in vantaggio con Mertens e ha concluso con il 56% di possesso in uno stadio in cui aveva perso 9 degli ultimi 10 precedenti. Un punto che dà fiducia e fa classifica perché tiene i bianconeri a -5".