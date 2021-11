Gazzetta - Che squadra! Primato e qualificazione vicina, cosa manca per gli ottavi

Napoli show anche in Europa, quattro gol al Legia Varsavia, primo posto nel Girone e qualificazione si avvicina. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia gli azzurri e scrive dopo il successo in terra polacca: "Avviso ai naviganti, dalla Polonia torna un Napoli che non lascia l’Europa e raddoppia le proprie potenzialità. Dimostrando di essere Squadra - doverosa la maiuscola - con tutti i suoi elementi. Senza Osimhen e Insigne arriva una vittoria che lancia i partenopei al primo posto. E con il Leicester fermato dallo Spartak potranno bastare 4 punti nelle ultime due gare per garantirsi il primo posto".