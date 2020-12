Gazzetta - Dalla panchina al cambio modulo, come Gattuso ha sfruttato i cinque cambi

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport spiega quella che è l'incidenza dei cinque cambi all'interno del campionato italiano. Il Napoli, secondo la rosea, è la squadra che di fatto ne ha beneficiato di più. Ben 11 situazioni decisive grazie alle sostituzioni, con Gattuso gran mattatore ma soprattutto una rosa che sta dimostrando tutta la sua validità: "Gli inserimenti di Andrea Petagna (2 reti decisive) o di Matteo Politano, tanto per citarne qualcuno, hanno evidenziato la forza dell’organico napoletano. Ma la panchina lunga comprende anche Demme, Maksimovic, Meret, Elmas, Hysaj, oltre ai già citati Petagna e Politano. Cambi che Gattuso, in certe occasioni, ha saputo utilizzare anche per modificare l’assetto tattico, dal 4-2-3-1 al 4-3-3, per esempio".