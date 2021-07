Gazzetta - Demme salterà almeno le prime 6 di campionato: Fabian da dichiarare incedibile

"Demme salterà almeno le prime 6 partite di Serie A". Scrive così, nella sua edizione online, La Gazzetta dello Sport, tracciando lo scenario dopo l'infortunio al centrocampista azzurro. "Questo comporta che Spalletti e De Laurentiis dovranno fare dei ragionamenti sul mercato, visto che tra l’altro anche Mertens e Ghoulam non rientreranno prima di ottobre dai rispettivi infortuni e che Lozano comunque rischia di non essere disponibile in avvio di campionato, per i postumi del brutto colpo subito al volto giocando col Messico lo scorso 10 luglio. A questo punto il 'tutti cedibili al prezzo giusto' di De Laurentiis dovrà ammettere delle deroghe, perché soprattutto a centrocampo le opzioni per Spalletti si limitano a Fabian Ruiz e Lobotka per i due posti in mediana, dove potrebbero essere adattati Elmas e Zielinski. Insomma, Fabian dovrà essere dichiarato incedibile altrimenti Spalletti si ritroverebbe con una squadra decisamente depotenziata".