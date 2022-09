Gazzetta esalta Anguissa: "Così forte non si era mai visto! Grande intuizione di Giuntoli"

"Un Anguissa così a Napoli non si era mai visto". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che esalta l'ex centrocampista del Fulham

"Un Anguissa così a Napoli non si era mai visto". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che esalta l'ex centrocampista del Fulham: "Nel senso che Zambo è stato uno dei più continui della passata stagione, grande intuizione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che era andato a prendere in prestito, il camerunese, alla fine del mercato estivo 2021, in prestito con un diritto di riscatto subito esercitato in giugno, per 15 milioni. Ma avevamo imparato ad ammirare un giocatore molto robusto in fase di contenimento, discreto in fase offensiva ma quasi mai decisivo negli ultimi trenta metri".