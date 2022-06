Gazzetta - Futuro Koulibaly non dipende dai soldi: vuole capire se un top club lo cerca

Kalidou Koulibaly, che non ha ancora rinnovato col Napoli, ha imposto una propria linea per evitare ogni possibile frizione

Kalidou Koulibaly, che non ha ancora rinnovato col Napoli, ha imposto una propria linea per evitare ogni possibile frizione. Il giocatore non vuole “tirare” sull’ingaggio, ma capire se realmente il pressing che ormai da quattro mesi esercita il Barcellona porterà a qualcosa. O se il Chelsea o il Psg vogliano effettivamente portare avanti una trattativa. In ballo non ci sono solo soldi, ma la possibilità di andare in club più ambiziosi per vincere un campionato, quello che Kalidou a Napoli ha solo sfiorato. Lo rivela La Gazzetta dello Sport.