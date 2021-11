Gazzetta già a domenica: "Inter avvicinerà la vetta o il Napoli la farà precipitare?"

Lontano dalle luci e dai lustrini delle qualificazioni internazionali, fuori dall’elenco di star in giro per il pianeta, c’è un esercito di formichine che pensa solo allo scudetto, scrive la Gazzetta dello Sport in merito ai giocatori di Inter e Napoli non convocati e che in sede preparano già la partita: "Domenica sera a San Siro, infatti, si gioca un pezzetto di titolo, quanto grande dipenderà anche dagli altri attori in commedia: l’Inter, intanto, proverà a superare i rimpianti da derby, che bruciano ancora sotto pelle, e avvicinare la sudata vetta, mentre il Napoli non ha più bisogno di conferme, semmai ha l’occasione di far precipitare nel vuoto una diretta concorrente. Sia alla Pinetina che a Castelvolturno si lavora già per questo scopo