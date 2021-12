Gazzetta - Koulibaly e Osimhen non prima del 2022, novità sulle condizioni di Insigne

Arrivederci al prossimo anno per Osimhen e Koulibaly. Secondo le informazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport non ci sono possibilità di rivedere l'attaccante e il difensore prima del 2022, mentre Lorenzo Insigne non appare in dubbio per la trasferta di San Siro contro il Milan.

"Intanto, da ieri ha ripreso pure Alessandro Zanoli , risultato negativo agli ultimi controlli Covid. Ma dall’infermeria è passato pure Mario Rui per affaticamento muscolare. Ha svolto in palestra lavoro di scarico capitan Insegne, tuttavia la sua presenza contro il Milan non appare in dubbio. Mentre le chance di rivedere in campo Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen restano ancorate al nuovo anno. Il difensore e il bomber tra terapie e lavoro differenziato stanno facendo progressi significativi. Ma le tappe per il loro rientro in campo vanno oltre la sosta natalizia" scrive la rosea.