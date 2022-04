Gazzetta - Osimhen e Lozano da valutare: con Fiorentina sono usciti claudicanti

Domani gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti in vista della gara di lunedì del Maradona contro la Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti in vista della gara di lunedì del Maradona contro la Roma. Sono da valutare le condizioni di Osimhen e Lozano che domenica sono apparsi claudicanti all’uscita dal Maradona. Ad ogni modo non sono filtrate apprensioni particolari su entrambi. Si confida di poter portare a un livello migliore di condizione Fabian Ruiz e Zielinski. Poche invece le speranze di poter vedere in campo contro la Roma Di Lorenzo, anticipando i tempi di recupero previsti. Il difensore sta smaltendo una distorsione di secondo grado al ginocchio destro riportata nella gara contro l’Udinese del 19 marzo. La tabella fissata inizialmente per il suo rientro in campo già portava alla gara di Empoli, inserita nel programma per il 24 aprile. Luciano Spalletti potrà contare invece su Anguissa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.