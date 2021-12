Gazzetta - Si è rotto il Napoli! Dall'aggancio al Milan al quarto posto: ko meritato e ossa rotte

"Si è rotto il Napoli" si legge. Ko inaspettato contro l'Empoli, secondo ko consecutivo in casa. Ne parla, della gara di ieri, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che scrive: "Doveva essere la notte dell’aggancio al Milan. Invece il Napoli esce con le ossa rotte, non solo metaforicamente, dal confronto con l’Empoli, arrivando claudicante alla sfida diretta coi rossoneri e scivolando pure al quarto posto. L’Empoli vince con un gollonzo, come direbbe la Gialappa’s, ma merita il successo per la personalità con la quale si presenta, affrontando a viso aperto gli azzurri di casa e impedendogli di essere dominanti nel gioco. Vatti a fidare degli amici" con riferimento al rapporto di stima tra i due allenatori.