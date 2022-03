Gazzetta - Striscione della vergogna, si muove la Procura di Verona: scattano le sanzioni?

Digos e Procura della repubblica di Verona al lavoro sullo striscione della vergogna esposto fuori dal Bentegodi sabato sera

Digos e Procura della Repubblica di Verona al lavoro sullo striscione della vergogna esposto fuori dal Bentegodi sabato sera prima della partita. L’allucinante indicazione delle coordinate per colpire la città di Napoli, con tanto di bandiere della Russia e della Ucraina, potrebbe portare all’apertura di un’inchiesta per istigazione a delinquere. Con tanto di aggravante per l’odio razziale. In queste ore la Digos è impegnata per individuare i responsabili che rischiano ovviamente il Daspo. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.