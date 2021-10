Gazzetta su Ghoulam: "Dopo 4 anni passati più in riabilitazione che in campo servirà calma"

Piccola emergenza sulle corsie difensive per Luciano Spalletti dopo l'infortunio di Kevin Malcuit. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che cerca di analizzare le possibili alternative ai titolari Di Lorenzo e Mario Rui: "Dunque in alternativa a Di Lorenzo c’è solo il classe 2000 Zanoli, che Spalletti ha fatto esordire nel finale della partita vinta in casa dell’Udinese.

Mentre a sinistra Ghoulam ormai è recuperato dall’infortunio al ginocchio, ma dopo quasi 4 anni passati più in riabilitazione che in campo bisognerà valutare con calma il minutaggio progressivo che gli consenta di trovare la forma migliore".