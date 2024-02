Gazzetta svela la cifra del nuovo stipendio di Politano fino al 2027

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del rinnovo di contratto di Matteo Politano con dettagli su cifre e retroscena

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del rinnovo di contratto di Matteo Politano con dettagli su cifre e retroscena sulla trattativa col pressing dell'Al-Shabab.

"L’offerta era di 13 milioni al Napoli e un triennale da 7 milioni a stagione al giocatore. Ma Matteo è ormai napoletano acquisito e ha aspettato la proposta di De Laurentiis, continuando a risultare decisivo in campo: guadagnerà 3,2 milioni. Un premio per lo scudetto e per questa prima parte di stagione, almeno per lui positiva".