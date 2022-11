Il Roma - Pressing degli agenti di Kvaratskhelia: vogliono subito aumento di stipendio

Intervistato da Tmw il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha aggiornato la situazione relativa ai rinnovi di contratto

Intervistato da Tmw il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha aggiornato la situazione relativa ai rinnovi di contratto: "Per quanto riguarda Kim si proverà a eliminare la clausola, accordandosi sulla parola sul liberarlo comunque eventualmente dal 2024 se dovesse desiderarlo. Il Napoli proverà ad alzare la somma, ma è una prospettiva difficile. Dopo il 1 luglio rinnoverà per un altro anno anche Kvaratskhelia: dovrebbe avere un ingaggio come minimo raddoppiato, ma per lui sono pronti anche premi più sostanziosi, immediati e retroattivi (oggi non previsti nell’attuale contratto) che la società dovrebbe elargire al termine della stagione, ma forse anche prima.