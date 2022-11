KK - Juventus interessata a Spalletti e Giuntoli? Solo rumors: entrambi hanno già definito il futuro

Il direttore sportivo ha sempre ribadito la sua voglia di rimanere a Napoli, mentre l'allenatore di Certaldo dovrebbe prolungare per un altro anno

La Juventus sarebbe interessata a Luciano Spalletti e a Cristiano Giuntoli, questa le indiscrezioni piovute negli ultimi giorni. Ma Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che il direttore sportivo ha sempre ribadito la sua voglia di rimanere a Napoli, mentre l'allenatore di Certaldo dovrebbe prolungare per un altro anno, dal momento che il club ha un'opzione esercitabile in qualsiasi momento per un accordo fino al 2024.