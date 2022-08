KK - Meret, il Napoli spinge per il rinnovo: la strategia del club

Con l’arrivo sempre più vicino di Kepa al Napoli, la volontà del club azzurro sarebbe quella di fare rinnovare il contratto a Meret.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l’arrivo sempre più vicino di Kepa al Napoli, la volontà del club azzurro sarebbe quella di fare rinnovare il contratto a Meret, per poi darlo in prestito secco (senza riscatto) al Torino o al Leicester. Al posto dell’ex Udinese dovrebbe arrivare Sirigu, come secondo del portiere spagnolo. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.