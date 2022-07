KKN - Napoli fermo, ma Mertens lo aspetta ancora: il belga vuole il rinnovo ed è deluso per un motivo

Dries Mertens è in vacanza e aspetta un segnale dal Napoli per il rinnovo di contratto, ora che è ufficialmente svincolato.

Dries Mertens è in vacanza e aspetta un segnale dal Napoli per il rinnovo di contratto, ora che è ufficialmente svincolato. Le porte non sono definitivamente chiuse, ma per ora non risultano mosse in programma da parte del club azzurro. L'attaccante belga è deluso dal fatto che non ci siano state accelerate particolari per proseguire un matrimonio ormai quasi decennale. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.