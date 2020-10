La Stampa - Juve fuori bolla, ora rischia: ASL invierà segnalazione alla Procura

"Fuori bolla". Titola così a pagina 26 La Stampa in riferimento ai bianconeri sulla questione legata a Juventus-Napoli: "Rischia di costare cara la fuga dalla "bolla" dei sette giocatori della Juventus dopo la non partita con il Napoli. L'Asl di Torino invierà alla Procura della Repubblica la segnalazione del mancato rispetto dell'isolamento fiduciario, decretato dopo i casi di positività al coronavirus registrati in due componenti vicini alla squadra bianconera. Irregolarità nel protocollo: è stato il club bianconero ad avvertire le autorità sanitarie".