I nomi che Giuntoli sognava per il Napoli prima dell'addio: c'era anche Lukaku

A raccontare i piani del direttore sportivo, con tanto di nomi, è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Giuntoli sognava di piazzare cinque colpi per il Napoli post scudetto, prima dell'addio e dell'approdo alla Juventus. A raccontare i piani del direttore sportivo, con tanto di nomi, è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Un annetto fa, quando l’addio non era ancora in cantiere, stava lavorando al futuro del Napoli: Kilman e Le Normand per la difesa, consapevole in largo anticipo che Minjae sarebbe andato via; Gabri Veiga a centrocampo; Adama Traoré al posto di Lozano; Vicario per la porta; Lukaku, dicevamo. Ne parlava con Micheli e Mantovani, gli uomini dello scouting, e con il vice Pompilio. Ancora a Castel Volturno ma serio candidato a seguirlo alla Juve a fine stagione" scrive il quotidiano.