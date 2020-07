I quotidiani distruggono Milik: "Un disastro! Come una quercia, sta impiantato nel terreno"

Gara completamente da dimenticare per Arek Milik, di sicuro il peggiore in campo contro il Bologna. Lo confermano i voti dei quotidiani.

GAZZETTA 5 - "Si muove tanto, ma non tira".

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 - "Fisicamente è una quercia e come tale sta impiantato nel terreno. Non sente la partita e forse non sente più niente".

TUTTONAPOLI 4.5 - "Un disastro. Sembra già con la testa altrove. La difesa del pallone non è il suo forte, ma si fa anticipare pure da Tomiyasu che è un terzino con poca struttura fisica (vedi gol di Manolas) ed adattato centrale. Poco presente in area e non solo (appena 17 tocchi e 52% di precisione!) come testimoniano i numeri".

CORRIERE DELLA SERA 5