I quotidiani rimandano Gattuso: "Non convince il modulo, tradito dagli uomini migliori"

I quotidiani bocciano Gattuso, ritenuto uno dei responsabili della sconfitta col Milan. In pagella voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Non convince il suo assetto iniziale, perché Fabian è poco reattivo e il Napoli perde il controllo del centrocampo. Poi sistema un po' gli equilibri, ma la squadra non appare matura per queste sfide".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Senza Osimhen ridisegna l'attacco con Politano dietro la punta, ma i risultati non sono quelli sperati. Prova ad aumentare la qualità con Zielinski e arriva il gol, ma Bayakoko lascia il Napoli in dieci".

Voto 5.5 per il Corriere della Sera: "Ha osato, ma i suoi uomini migliori lo hanno tradito. La qualità di squadra ce l'ha, sulla personalità deve ancora lavorare".