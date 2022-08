Rai - Frattesi, l'agente informa il Sassuolo ma il Napoli smentisce l'interesse

"Notizia che ha del paradossale, visto che il Napoli non trova l'accordo con il Sassuolo per Raspadori".

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato di una notizia dell'ultim'ora al Tg Sport: "Notizia che ha del paradossale, visto che il Napoli non trova l'accordo con il Sassuolo per Raspadori. Nel frattempo infatti l'agente di Frattesi, Beppe Riso, alle 16 ha chiamato i dirigenti del Sassuolo per segnalargli l'interessamento del Napoli, ma ad oggi il club di De Laurentiis smentisce questo interesse. Sappiamo però, come diceva Benitez, che nel mercato la bugia è dietro l'angolo".